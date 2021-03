Nach langem Warten auf den Impfstoff und vielen organisatorischen Vorbereitungen ist es endlich geschafft. Die zweite Corona-Schutzimpfung in unserem Haus liegt hinter uns. Bewohner und Mitarbeiter des Hauses waren erleichtert und schauen jetzt wieder positiver in die Zukunft. Nun soll es in kleinen Schritten hin zu ein wenig mehr Normalität in den Alltag gehen. Natürlich wissen alle, dass es in der Regel 14 Tage dauert bis der Schutz der Impfung eingetreten ist.

Einen besonderen Dank möchten die Bewohner und Mitarbeiter des AWO-Senioren-zentrums Horst unserem Impfteam aussprechen. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit und das Ärzteteam sowie die Mitarbeiterinnen der Praxen standen uns hilfreich und mit Rat und Tat zur Seite.

Foto von links nach rechts: Annemarie Kaden, Dr. Hans-Otto Spiekermann, Günter Reken, Dr. Christian Freund

Foto: AWO- Seniorenzentrum Horst

Erwähnen möchten wir noch, dass es wenig bis keine Nebenwirkungen als Reaktion auf den Impfstoff gab.



Als kleinen Dank überreichte der Bewohnerbeirat des Hauses dem Impfteam ein Präsent.