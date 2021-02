Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK, Gewässerkennzahl: 70501) ist eine Bundeswasserstraße zwischen dem Dortmunder Stadthafen und Papenburg/Ems in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zuständig für die Verwaltung sind die Wasser- und Schifffahrtsämter Duisburg-Meiderich bis Datteln, Rheine bis Gleesen und Ems-Nordsee bis Papenburg. (wikipedia)

Bei einer ausgedehnten Wanderung am Kanal entlang gelangten wir an die Kreuzung von von Dortmund-Ems-Kanal und Stever in der Nähe von Selm. Dort wird der Kanal mit einem Brückenkonstrukt über die Stever geführt.

An dieser Stelle entstanden die Bilder, die ich hier präsentiere.