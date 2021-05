In diesem Monat stand ein geführter Rundgang über den Alten Friedhof auf dem Programm des Vereins für Orts- und Heimatkunde GE-Buer. Doch auch er fällt in der Pandemie aus, wie so vieles andere.



Der Rhododendron-Park mit seinen unterschiedlichen Blütenfarben war als Ziel für die Exkursionsteilnehmer von Gärtnermeister Konrad Herz senior vorgesehen. Zum Schutz der Gesundheit konnte diese Führung nicht angeboten werden.

"Diesen Blütengenuss kann man jetzt selbst noch lange bei einem Rundgang über die gepflegte Anlage genießen", sagt der Vereinsvorsitzende Georg Lecher. Jedes Beet präsentiert eine andere Blütenfarbe und die Blühzeitpunkte sind auch unterschiedlich.

"So kann man an den Farbtupfern, fußläufig zur Innenstadt, einfach und lange erfreuen", so Georg Lecher und ergänzt, "wer es kann, darf auch bei trockenen Böden, die Pflanzen mit einer Kanne Wasser glücklicher machen."

Der Rhododendron-Park Buer ist aus einem Projekt des Vereins für Orts- und Heimatkunde e.V. GE-Buer entstanden und erhielt zur Realisierung Zuspruch durch Spenden von vielen Unternehmen und Privatpersonen.