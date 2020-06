Mit einem Faltblatt informiert die Stadt über Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner, aber auch über den Schutz vor den haarigen Raupen.

Faltblätter liegen zum Beispiel in den Bürgercentern oder der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus aus und sind auch über die örtlichen Präventionsräte erhältlich. Im Internet können die Informationen unter www.gelsenkirchen.de/unserestadt heruntergeladen werden.

Die Bekämpfung des Befalls durch den Eichenprozessionsspinner auf öffentlich zugänglichen Flächen koordiniert das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt. Ein Befall sollte möglichst über den Mängelmelder GE-meldet mitgeteilt werden (www.gelsenkirchen.de/gemeldet).

Den Mängelmelder gibt es auch als Handy-App. Meldungen sind aber auch telefonisch und per E-Mail möglich.

Die Leitstelle für Sicherheit und Ordnung ist telefonisch unter Telefon 169 3000 von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 18 Uhr zu erreichen. Die E-Mail-Adresse lautet leitstelle-sicherheitundordnung@gelsenkirchen.de.

Die Beseitigung eines Befalls ist ausschließlich Fachleuten zu überlassen. Um sich vor den Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner zu schützen, sollten betroffene Bereiche gemieden werden. Die Nester sowie die Raupen selbst dürfen auf keinen Fall berührt werden. Denn Berührungen oder das Einatmen der feinen Haare können allergische Reaktionen auslösen.

Allerdings bedeutet nicht jeder Befall eine unmittelbare Gefahr, die ein sofortiges Eingreifen erfordert, wie zum Beispiel abseits von Wegen.