Das Naturschutzgebiet Westruper Heide liegt in Haltern am See zwischen dem Halterner Stausee und dem namensgebenden Ortsteil Westrup. Es liegt unweit der Haard. Die Westruper Heide ist das größte Zwergstrauchheidegebiet Westfalens. Sie gilt als wichtiger Trittstein im Biotopverbund der Moore und Heiden im südlichen Münsterland.

Begrenzt wird das heute 87,72 ha große Gebiet durch die B 58 im Norden und die L 652 im Osten. Entlang der Straßen gibt es schmale Waldreste als schützende Randbereiche. Südwestlich liegt ein Sandgewinnungsgebiet.

Am letzten Wochende begann es am Samstagabend zu schneien. Am frühen Sonntagmorgen machte ich deshalb bei Schneefall eine Fototour durch die Westruper Heide. Dabei entstanden Fotos, die ich hier präsentiere.