Gelsenkirchen ist halt nicht nur Schalke und hohe Arbeitslosigkeit, Gelsenkirchen ist auch in weiten Teilen sehr grün, sehr ländlich. Man muss die Stellen zwar suchen, aber wenn man sie gefunden hat, ziehen sie einen in den Bann. So auch das Grünlabor im Biomassepark an der alten Zeche Hugo.

Der Duft von verschiedenen Kräutern liegt in der Luft. Und die Blumen blühen um die Wette. Wer also seinen Kindern zeigen möchte, woher all die schönen und leckeren Kräuter im Essen herkommen, für den ist ein Besuch hier, im Grünlabor des Biomassepark Zeche Hugo, Pflicht.

Am besten erkundet man das Gebiet rund um die Zeche Hugo mit dem Fahrrad.

Das Grünlabor entstand 2016 hier auf dem Gelände der alten Zeche Hugo, als Teil des Stadteilpark, dessen Fläche von den angrenzenden Schulen, Kindergärten und Vereinen als Lern-, Spiel, und Freizeitangebot genutzt werden können.

Die auffällig bemalten Hochseecontainern dienen dabei den Kindern und Jugendlichen als Geräteraum und Arbeitsplatz. Gerade jetzt im Spätsommer ist dieser Park stark von Insekten besucht, die Blumen zeigen noch einmal all ihre Pracht und es duftet an vielen Stellen des Parks nach Kräutern, die so mancher nur auf dem „Streuer“ kennt. Bänke innerhalb des Grünlabors laden zu verweilen und beobachten ein.

Biomassepark

zu finden nähe

Brößweg 40

45897 Gelsenkirchen