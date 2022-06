In der letzten Woche beobachtete ich fast täglich das Storchennest in der Alten Steveraue in der Nähe des Floßanlegers. Tagelang bekam ich nur das Nest mit den Jungtieren zu sehen, wenn das eine oder andere sich mal erhob und herumschaute (Bild 2).

Doch schließlich hatte ich Glück: Ich konnte tatsächlich an einem Tag ganz zweifelsfrei vier Jungtiere in diesem Nest feststellen und fotografieren (Bild 3). Die Altvögel waren nicht in der unmittelbaren Nähe, sie waren zu tiefem Zeitpunkt auf Futtersuche, wie ich später herausfand (Bild 4).

Am nächsten Tag hatte ich Glück. Während die jungen Störche im Nest lagen, kam ein Elternteil angeflogen und fütterte die Jungstörche (Bild 5).

Nach dem ausgiebigen Fütterungsvorgang blieb der Altstorch aufrecht im Nest stehen und beobachtete die Umgebung (Bild 1 und 6). (H.J.S.)

