In der neuen Episode geht es vor allem um den Einfluss von Stadtplanung auf die Gesundheit Emscher-Lippe-Region. Passend zum Weltgesundheitstag (7. April) erscheint die neue Folge des Podcasts „Redefluss“ von Emschergenossenschaft und Lippeverband, in der sich alles um die Themen Gesundheit und gesundheitsförderliche Stadt- und Quartiersentwicklung dreht. In dem neuen Format diskutiert Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von EGLV mit wechselnden Gästen über wichtige Zukunftsthemen der Region. Gast der kommenden Folge ist Prof. Dr. Susanne Moebus, Epidemiologin, Biologin und Leiterin des Instituts für Urban Public Health an der Medizinischen Fakultät Essen der Universität Duisburg-Essen. Verfügbar ist der Podcast auf allen gängigen Plattformen sowie auf www.eglv.de/podcast.

In der neuen Podcast-Folge spricht Prof. Dr. Uli Paetzel mit der Expertin Prof. Dr. Moebus über den Einfluss von Stadtplanung auf die Gesundheit der Menschen und blickt in diesem Zusammenhang auf die Renaturierung der Emscher. Es werden Fragen geklärt wie: Wie werden Quartiere und Städte künftig aussehen? In welchen Bereichen besteht ein großer Handlungsbedarf? Sollte man künftig einen ganzheitlichen Blick auf Städteplanung und Entwicklung richten? Und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und gerade im Zusammenhang des Emscher-Umbaus interessant: Können Renaturierungsprojekte für so eine Perspektive förderlich sein?

Den Podcast „Redefluss“ gibt es auf allen gängigen Plattformen, über die Suchfunktion in den jeweiligen Podcast-Apps sowie auf www.eglv.de/podcast. Die zweite Episode wird am Weltgesundheitstag (Donnerstag, 7. April) veröffentlicht.



Die Emschergenossenschaft und der Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschafts-unternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 1700 Mitarbeiter und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger sowie Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken. www.eglv.de