Das „Urban Gardening“-Projekt im Nordsternpark geht in die nächste Saison. Die im vergangenen Jahr am Eingang zur Blumenstraße errichteten Hochbeete sind neu bepflanzt worden, so dass hier schon bald wieder eine vielseitige Mischung aus Gemüse, Obst und Kräutern von den Besuchern geerntet werden kann.

Zusammen mit dem Ideengeber und Stadtverordneten Lutz Dworzak setzte Wilhelm Weßels, Geschäftsführer der Nordsternpark Pflege GmbH, hierzu rund 200 Pflanzen in die fünf Beete. Neben Rucola, Rotkohl und Basilikum wurden auch weniger bekannte Sorten wie Schokoladenminze, Sauerampfer oder die Colapflanze ausgewählt.

Mit den Hochbeeten wurde das bislang aus zwei Streuobstwiesen bestehende Angebot im Nordsternpark sinnvoll ergänzt.

„Das Thema gesunde Ernährung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit unserem bürgernahen Angebot an frischen Lebensmitteln verfolgen wir zugleich einen pädagogischen Ansatz, in dem wir Nahrungsproduktion erlebbar machen“, so Wilhelm Weßels.

Geplant sind hier Kooperationen mit Kindergärten und Schulen, die gerne die Patenschaft für ein Beet übernehmen können, um so zum Beispiel Projektarbeiten vor Ort auszuführen. Lutz Dworzak: „Ich halte es für wichtig, bereits in jungen Jahren die Weichen für eine gesunde Ernährung zu stellen. Mit dem Angebot im Nordsternpark wollen wir dies gerne unterstützen.“