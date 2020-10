Vor dem Hintergrund der schnell steigenden Zahl von Corona-Infektionen muss die Zoom-Erlebniswelt aufgrund behördlicher Auflagen erneut schließen. Gemäß der Corona-Schutzverordnung der Landesregierung in der Fassung vom 30. Oktober darf die Erlebniswelt bis einschließlich 30. November nicht geöffnet werden.

Der Gültigkeitszeitraum von Dauer- und Jahreskarten wird abermals um den Schließungszeitraum verlängert. Gebuchte Führungen (Erlebnisexpeditionen und Themenexkursionen) im November können auf einen späteren Zeitpunkt nach Wiederöffnung verschoben werden. Tageskarten und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

Wer die Erlebniswelt in dieser aktuellen Situation unterstützen möchte, kann dies gerne mit der Übernahme einer Tierpatenschaft tun. Mit wenigen Klicks gelangt man zu seinem Lieblingstier über den Online-Shop.

Über aktuelle Entwicklungen informiert der Zoo über seine Website und in den sozialen Medien.

Weitere Informationen:

zoom-erlebniswelt.de