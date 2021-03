Über eine zunehmende Vermüllung des Straßenbereiches und auch lautstarke Treffen in den Abendstunden klagen Anwohner und Passanten des Urban-von-Vorst-Weg in Buer.

Bereits seit einiger Zeit nehmen die Beschwerden zu, in denen vorwiegend in den Abendstunden und besonders am Wochenende über Ruhestörungen und lautstarke Treffen von Gruppen jüngerer Leute geklagt wird, die sich dort mitsamt ihren Kraftfahrzeugen treffen.

Trotz der Pandemielage die auch in Buer existiert, beobachten Passanten immer wieder vor allem bei schönerem Wetter derartige Treffen in den Abendstunden.

Der dabei zumeist achtlos weggeworfene Verpackungsmüll stammt größtenteils von der benachbarten Fastfood-Filiale und wird dabei zumeist im Wendehammer des Urban-von-Vorst Weg einfach auf die Straße geworfen.

Darüber hinaus wird auch durch regelwidrig im Wendehammer des Urban-von-Vorst-Weg parkende PKW, die Ausfahrt der Feuerlöschfahrzeuge über den Wendehammer der Straße bei Einsätzen teilweise erheblich behindert, wie Mitglieder des dort ebenfalls ansässigen Löschzug 12 der freiwilligen Feuerwehr beklagen.

Ärger über Vermüllung und abendlichen Lärm nimmt zu

Foto: Jürgen Köpsel

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

„In letzter Zeit haben sich bereits einige Male Bürger über den rücksichtlos weggeworfenen Müll und auch den Lärm am Urban-van-Vorst-Weg bei Bezirksbürgermeister Dominic Schneider beschwert,“ weiß der SPD-Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretung Nord Jürgen Köpsell aus Gesprächen zu berichten.

Bezirksbürgermeister Dominic Schneider hatte die Beschwerden aufgegriffen und sich in der Folge um die gewünschte Anbringung eines weiteren Müllbehälters gekümmert, der zwischenzeitlich auch angebracht worden ist.

Um den berechtigten Kritikpunkten der Bürger Gehör zu verschaffen, hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Köpsell die Beschwerdepunkte daher nun an die Stadtverwaltung gerichtet und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Sinne der Bürger gefordert.