Über Solarstrom und Stromsparen informieren die städtische Klimaschutzmanagerin Kirsten Sassning und Norbert Mohr, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, am Dienstag, 12. Oktober, in der Zeit von 8-13 Uhr. Auf dem Goldbergplatz erwartet Interessierte ein Informations- und Aktionsstand mit einem Modellhaus nebst Photovoltaikmodul auf dem Dach und einer Steckersolar-Anlage am Balkon. Ebenso ist eine sogenannte Wallbox zu sehen, die als Ladestation für Elektrofahrzeuge dient.