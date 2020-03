25. März: Seit 9 Uhr tagt der Bundestag in Berlin, um einen riesigen Rettungsschirm auf den Weg zu bringen. Mittendrin - aber mit gebührendem Abstand zum nächsten Abgeordneten - ist der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns.

Der Nachtragshaushalt den es zu beschließen gilt, beinhaltet 156 Milliarden Euro, die in allen Bereichen das wirtschaftliche Leben trotz Coronakrise am Leben halten sollen.

Bevor es in die politische Debatte ging, gab es stehende Ovationen der Abgeordneten für die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und der Grundversorgung, die mit ihrem engagierten Einsatz die Krise stemmen.

Zwei Plätze Abstand im Plenum



Um die Abgeordneten vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen, müssen immer zwei Plätze Abstand im Plenum eingehalten werden, daher ist nur noch ein Drittel der Abgeordneten vor Ort.

Für alle, die jetzt schon sagen, dass die beschlossenen Hilfen nicht ausreichen: "Im April sind weitere Beschlüsse geplant, um den Schirm noch weiter zu spannen", erklärt Markus Töns.

Vor seiner Abfahrt nach Berlin sprach der Stadtspiegel mit Markus Töns, was er sagte, lesen Sie hier.