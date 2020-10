Oberbürgermeister Frank Baranowski hat der neuen Beigeordneten für den Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport, und Integration, Anne Heselhaus, im Hans-Sachs-Haus ihre Ernennungsurkunde überreicht.

Für die gebürtige Coesfelderin Anne Heselhaus ist es eine berufliche Rückkehr nach Gelsenkirchen: Fünf Jahre lang hatte sie hier als Polizeipräsidentin gewirkt und in dieser Funktion bereits eng mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet.

2014 führte der Weg nach Gelsenkirchen

Im Sommer 2014 führte ihr Weg nach Gelsenkirchen: Hier übernahm sie als Nachfolgerin des langjährigen Behördenleiters Rüdiger von Schoenfeldt die Leitung des Polizeipräsidiums und die Verantwortung für über 700 aktive und weitere 400 studierende Polizeibeamte in dieser Stadt.

Nach fünf Jahren an der Spitze der Ordnungsbehörde folgte Anne Heselhaus im Mai 2019 dem Ruf von NRW-Innenminister Herbert Reul nach Düsseldorf. Dort lenkte die Juristin als Leitende Ministerialrätin das Referat 40, die Verwaltung der Polizei.

Doch Anne Heselhaus, die auch nach ihrer beruflichen Neuorientierung in Gelsenkirchen wohnen blieb und weiterhin oft Kulturveranstaltungen im Musiktheater im Revier besuchte, zog es auch beruflich zurück in die Stadt an der Emscher: Heselhaus wurde im Juni vom Rat der Stadt zur Beigeordneten für den Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration gewählt.

„Ich freue mich sehr darauf, auch beruflich nach Gelsenkirchen zurückzukehren. Denn hier bin ich in den letzten Jahren heimisch geworden, hier fühle ich mich wohl und hier möchte ich in den nächsten Jahren mithelfen, die Dinge weiter voranzutreiben“, so die neue Beigeordnete.

Engagiert und erfahren

„Ich freue mich, dass mit Frau Heselhaus eine sehr engagierte und erfahrene Persönlichkeit die Leitung dieses Vorstandsbereiches übernimmt, der Gelsenkirchen und die Menschen, die hier leben, am Herzen liegen“, erklärte Oberbürgermeister Frank Baranowski.