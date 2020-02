Jeder heutige lebende Deutsche, dem die nationalsozialistische Vergangenheit von 1933 bis 1945 bewusst ist, muss sich schämen, für das, was heute an Fremdenfeindlichkeit und an Antisemitismus in immer größer werdenden Teilen unserer deutschen Gesellschaft Normalität erfährt!

Ich persönlich bin darüber sehr traurig und beschämt!!! Und werde von daher, wo auch immer mir solch` trauriges, beschämendes, gesellschaftliches Gebären zu Auge und zu Ohren kommt, denen, die es propagieren, die rote Karte zeigen…

Der von euch, der auch so denkt, aber aus welchen Gründen auch immer grad keine Karte greifbar hat, stelle ich gern diese Art Karten, in unbegrenzter Menge zur Verfügung…

gez. Paul Roland Vettermann