Am gestrigen Freitag, 27. März, feierte Bürgermeister Werner Wöll seinen 65. Geburtstag. Eigentlich sollte dieser Anlass auch im Hans-Sachs-Haus gebührend gefeiert werden, doch der geplante Geburtstagsempfang musste wegen der aktuellen Situation durch den Coronavirus abgesagt werden.

Wolfgang Heinberg, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat der Stadt: „Werner Wöll ist seit Jahrzehnten in der CDU als Mandatsträger aktiv. Er hat so manche Erfolge und herbe Rückschläge für die CDU miterlebt – er weiß, was gute und was schlechte politische Zeiten sind. In diesen Tagen und Wochen erleben wir bis dato noch nicht gekannte schwierige Zeiten. In dieser schwierigen Zeit hat der Wunsch, 'gesund zu bleiben', einen ganz besonderen Stellenwert erreicht und ist weitaus mehr, als eine höfliche Floskel in den uns allen bekannten Geburtstagsglückwünschen. Wir gratulieren unserem Freund und Kollegen Werner Wöll von ganzem Herzen und freuen uns schon heute darauf, zu gegebener Zeit seinen Ehrentag zusammen mit ihm nachzufeiern. Wir wünschen dir, lieber Werner, und deiner Familie bis dahin alles Gute. Und vor allem: Bleib gesund!“

„Das politische Wirken von Werner Wöll ist stets geprägt durch seine detaillierte Sachkenntnis, die ihm innerhalb und außerhalb der Fraktion hohe Anerkennung verschafft. Seine Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit zeichnen ihn in ganz besonderer Weise aus“, ergänzt dazu Sascha Kurth, der Kreisvorsitzende der Gelsenkirchener CDU.