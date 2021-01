Der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns freut sich über die Nachricht, dass die Grundschule an der Erzbahn in Hüllen durch die Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ unterstützt wird.

Ziel der Initiative ist es, die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Bund und Länder stellen dafür zu gleichen Teilen insgesamt 125 Millionen Euro zur Verfügung.

„Schule macht stark“ ist auf zehn Jahre angelegt und gliedert sich in zwei je 5-jährige Phasen. In der ersten Phase werden 200 Schulen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betreut, die Bedarfe und Potenziale der Schulen erkennen und daraus neue Strategien und Konzepte entwickeln sollen. Konkret geht es darum, das Aufholen von Lernrückständen zu ermöglichen und das erfolgreiche Lernen individuell zu fördern.

„Es ist gut, dass in der ersten Phase auch eine Gelsenkirchener Schule dabei ist. So können die anderen Schulen in unserer Stadt schneller von dem Transfer der Ergebnisse profitieren, der für die zweite Phase vorgesehen ist“, hebt Markus Töns hervor.