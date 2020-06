CDU begrüßt Dankeschön-Aktion des VRR – Vorteile für Familien und Fahrradfahrer in den Sommerferien

Kurth: „Dankeschön an treue Kunden wichtiges Signal“

Die CDU begrüßt die Dankeschön-Aktion des VRR für Abonnement-Kunden, die mit den Sommerferien für alle Inhaber einer Abo-Karte auch in Gelsenkirchen gilt. Dazu erklärt der örtliche CDU-Vertreter in der Verbandsversammlung des VRR, Sascha Kurth:

„Trotz der Corona-Pandemie haben viele Kunden dem ÖPNV die Treue gehalten und ihre Abos nicht gekündigt. Trotz der schwierigen Situation ist dies ein erfreuliches Zeichen für die Qualität des Angebots. Dass der VRR diesen Kunden in der Sommerferien ein Dankeschön-Angebot macht und damit kostenlos ganz NRW öffnet für viele Menschen, die in diesen Sommerferien nicht in Urlaub fahren wollen, ist eine tolle Aktion!“

Die Aktion wurde mit dem Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD in der VRR-Verbandsversammlung beschlossen. In Kombination bspw. mit einem Schokoticket für Kinder ist so für die ganze Familie eine verbund- bzw. landesweite Fahrt in den Ferien kostenlos im bestehenden Abo inklusive. „Schade ist, dass wir diese tolle Aktion nicht mit der gesamten Verbandsversammlung beschließen konnten, weil einige Kolleginnen und Kollegen das Haar in der Suppe suchen wollten, um Opposition zu sein. Es war ihnen wichtiger, noch die letzte Facette und Uhrzeit zu regeln, anstatt dieses tolle Signal an die Kunden gemeinsam zu senden. Auch wenn das Geld in Zeiten der Corona-Pandemie insgesamt auch im ÖPNV sehr knapp ist, ist diese gute Aktion finanzierbar. Und sie trifft auch die richtigen!“ so Kurth abschließend.

Hintergrund: Mit Beginn der Sommerferien startet der VRR eine Dankeschön-Aktion für alle Kunden, die dem öffentlichen Nahverkehr auch in Corona-Zeiten die Treue gehalten haben. Alle Abo-Kunden dürfen unabhängig von der Preisstufe in den Ferien unter der Woche im gesamten VRR-Raum fahren und ein Fahrrad mitnehmen. Am Wochenende gilt das Ticket unabhängig von der Preisstufe landesweit in NRW. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Inhaber des Sozialtickets.