CDU Fraktion begrüßt die Förderung von Kreativ – und Kulturschaffenden

Es stehen insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung

Annelie Hensel, kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Gelsenkirchen, begrüßt die Initiative des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 22 Projekte in 13 Städten der Metropole Ruhr mit mehr als 1,35 Millionen Euro zu fördern. Das Ministerium unterstützt Künstlerinnen und Künstler mit dem Programm #heimatruhr dabei, innovative Ideen für mehr Lebensqualität im Ruhrgebiet zu entwickeln. Dazu stehen in zwei Förderrunden in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt bis zu drei Millionen Euro zur Verfügung. „Die Förderung der Kreativ- und Kulturschaffenden ist nicht nur - aber gerade auch während - der Corona-Pandemie sehr wichtig zur Erhaltung des vielfältigen Kulturprogramms des Ruhrgebiets. Wir begrüßen daher die Unterstützung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, die auch die Wichtigkeit der Kulturszene hier vor Ort unterstreicht“, so Hensel.

Auch in Gelsenkirchen kommt die Förderung einem Projekt zu Gute: Gefördert werden Die Urbanisten e.V. , Insane Urban Cowboys und die Stiftung Schalker Markt für ein Programm zu urbaner Kunst und Kultur. Auch Laura Rosen, Sprecherin der CDU-Fraktion für die urbane Kulturszene begrüßt die Unterstützung: „Die Förderung ist ein wichtiger Baustein für die urbane Kulturszene hier vor Ort. Wir freuen uns, dass das CDU-geführte Ministerium auch ein Gelsenkirchener Projekt mit bekannten und geschätzten Akteuren finanziell unterstützt.“