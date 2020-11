Langsam nimmt die neue Legislaturperiode in Gelsenkirchen Fahrt auf. In der letzten Woche haben die fünf Bezirksvertretungen der Stadt Gelsenkirchen in ihren konstituierenden Sitzungen die jeweiligen Bezirksbürgermeister sowie deren Stellvertretungen gewählt.

Dabei wurden vier von fünf der bisherigen Bezirksbürgermeister wieder gewählt. Die einzige Änderung gibt es im Bezirk Nord zu vermelden.

Im Bezirk West wurde erneut Joachim Gill (SPD) gewählt. Seine Stellvertreterin ist Elisabeth Jansen (CDU).

Ebenfalls wiedergewählt wurde Marion Thielert (SPD) im Bezirk Mitte. Die Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin ist Loni Essmajor (CDU).

Die Bezirksvertretung Ost wählte erneut Wilfried Heidl zum Bezirksbürgermeister. Stellvertretender Bezirksbürgermeister wurde Günther Brückner (CDU)

In der Bezirksvertretung Süd fiel die Wahl zum Bezirksbürgermeister auf Michael Thomas Fath (SPD). Stellvertretender Bezirksbürgermeister ist ab sofort Lothar Jacksteit (CDU)

Neuer Bezirksbürgermeister Nord ist Dominic Schneider (SPD). Die Position des Stellvertreters übernimmt Ingo Kowalczyk (CDU).

Weitere Informationen zu den Bezirksvertretungen gibt es im Internet im Ratsinformationssystem der Stadt Gelsenkirchen unter www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Politik_und_Verwaltung/Bezirksvertretungen. Fotos: Stadt GE