Auch für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei waren die Bundestagswahlen ein bedeutsames Ereignis, zumal in Gelsenkirchen ein sehr gutes Ergebnis eingeholt werden konnte. Dank des Einsatzes unseres Teams im Wahlkampf, der großflächigen Plakatierung im Stadtgebiet und der Gespräche mit Bürger*innen in den Fußgängerzonen konnte die Zahl der für die Tierschutzpartei abgegebenen Stimmen mehr als verdoppelt werden. 2572 Wahlberechtigte haben uns ihre Stimme gegeben und dafür wollen wir uns bei Ihnen bedanken!

Anstatt 1,1% der Stimmen holte die Tierschutzpartei dieses Jahr in Gelsenkirchen 2,3% der abgegebenen Stimmen. Damit ist unsere Partei unter den Kleinparteien die größte - Der Abstand zu den anderen kleinen Parteien wird größer. Das gibt uns viel Motivation, auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai 2022 anzutreten. Wer sich für Tiere und die Umwelt, sowie insbesondere soziale Gerechtigkeit und eine zukunftsfähige Wirtschaft einsetzen will, kann sich gerne bei uns in Gelsenkirchen engagieren. Tatkräftige Helfer*innen werden Landtagswahl in Nordrhein Westfalen 2021 immer gebraucht und wir freuen uns auf neue Mitstreitende für Mensch, Umwelt und Tierschutz.

Falls Sie unsere politische Arbeit unterstützen möchten:

https://www.tierschutzpartei.de/partei/unterstuetze-uns/

Quelle WAZ:

Bundestagswahl Nordrhein-Westfalen 2021

Gabriele Etgeton,

1. Vorsitzende des

Kreisvorstandes

in Gelsenkirchen