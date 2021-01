Der SPD Ortsverein Ückendorf-Süd lädt alle Bürger/innen am kommenden Mittwoch, den 04. Februar 2021 herzlich zur ersten virtuellen Bürgersprechstunde per WebEx-Konferenz ein.

Im Zeitfenster von 17:00 bis 18:30 Uhr haben die örtlichen kommunalen Mandatsträger für Ihre Fragen und Anliegen ein offenes Ohr. Um die Einwahldaten zu erhalten, ist eine Anmeldung per Telefon unter der Nummer 0209 – 17772441 oder per Mail unter gianluca.bruno@spd-gelsenkirchen.de erforderlich.

„Die Corona-Pandemie hat uns fast seit einem Jahr fest im Griff. Während der Sommermonate war noch ein Austausch, unter gewissen Bedingungen, mit den Menschen möglich.

Aufgrund der notwendig gewordenen Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Virus, kann derzeit kein persönlicher Austausch erfolgen. Um trotzdem allen Bürger/innen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen oder Fragen zu stellen, haben wir die virtuelle Sprechstunde eingerichtet“, so der Ortsvereinsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der SPD-Bezirksfraktion Süd Gianluca Bruno.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Unser Anspruch ist es auch in diesen schweren Zeiten, für die Anliegen der Ückendorfer/innen ansprechbar zu bleiben.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen rund um die Nutzung des Systems.

Mit den Menschen aus und um Ückendorf freuen wir uns sehr auf einen regen virtuellen Austausch,“

so abschließend die stellv. Ortsvereinsvorsitzende und Stadtverordnete für den Ückendorfer Süden Sandra Watermeier.