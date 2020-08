In einem Leserbrief nimmt Monika Gärtner-Engel unter die Lupe, was in der WAZ am 7.8.2020 als "Grandioses Fairnessabkommen" verkündet wurde. Im Artikel erfährt man über diese Vereinbarung: Der Wahlkampf solle sachlich ablaufen. In den Räumen der Neuen Synagoge hatten Vertreter von vier Parteien – SPD, CDU, Grüne und FDP – das „Bündnis für Fairness, Respekt und Toleranz im Kommunalwahlkampf“ mit ihrer Unterschrift besiegelt".

Dazu Monika Gärtner-Engel, Kandidatin für AUF Gelsenkirchen und bis 2019 langjährige AUF-Stadtverordnete:

"Das ist ein wirklich grandioses Fairnessabkommen, bei dem sämtliche kritischen Stimmen im Rat von vorneherein ausgeschlossen werden: AUF Gelsenkirchen, Die LINKE, WIN ... Das sind auch die Kräfte, die seit 20 Jahren dem ständigen unfairen Mobbingverhalten der etablierten Parteien ausgesetzt sind. Das soll offensichtlich so bleiben!? Gut für die Wählerinnen und Wähler zu wissen!"