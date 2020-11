Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Ost wählte auf ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl erneut Florian Eichenlaub vom Ortsverein Berger Feld zu ihrem seinem Stellvertreter wurde Werner Pidun, Bezirksverordneter aus Erle gewählt. Zur Schriftführerin wurde die Bezirksverordnete Julia Bier aus der Resser Mark gewählt.



Die Ziele der sieben Köpfigen Bezirksfraktion in der für die kommende Legislaturperiode von 2020 bis 2025 sind Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur im Bezirk Gelsenkirchen-Ost:

Verbesserung der Einkaufsversorgung Ewaldstraße insbesondere mit einem Drogeriemarkt)

Straßen reparieren: Ortbeckstraße, Viktoriastraße, Hertener Str. Herzfelder Str. Bocholter Straße, Surkampstraße.

Mehr Gebäude im Sozialen Wohnungsbau. Zeitnahe Bürgerinformationen bei neuen Bebauungsplänen



Abschaffung der Kostenbeteiligung nach KAG bei Straßenneu- und Umbauten für Anlieger, Pflege und Ausbau von Einrichtungen für Jugendliche Verschönerung der Marktplatzfläche Resser Mark, unter anderem mit Kinderspielgerät, Verbesserung der Parkplatzsituation an den Schrebergarten-Anlagen.

Unterstützung von Ehrenamt, Vereinen und Verbänden für den Zusammenhalt im Stadtteil, insbesondere durch die Gemeinschaft zur Förderung von Kultur, Sport und Brauchtum.

Man will Orte der Begegnungen erhalten, erweitern und schaffen für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben im Stadtteil.



Die Situation der Fußballvereine (Unterkünfte) verbessern. Aufwertung des Stadtbezirks als Naherholungsgebiet, Pflege und Erweiterung der Resser Wildblumenwiesen sowie in den anderen Stadtteilen. Ausbau und Erweiterung Radwegenetz, Zügige Umsetzung des Bäderkonzeptes. Pflege, Erhalt und Aufwertung bestehender Spielplatzanlagen und Sportanlagen.

Keine Erweiterung der Zentraldeponie im Emscherbruch!

Bildung Ausbau der Gesamtschule Erle (Mensa, Bücherei, usw.)

In der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen – Ost am Mittwoch. 18. November. 2020 in der Aula der Gesamtschule Erle, Mühlbachstr. 3, Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr, wird in einer gemeinsamen Liste mit der CDU zur Wahl des Bezirksbürgermeisters für den Stadtbezirk Ost Wilfried Heidl (SPD) und als Stellvertreter und, Günter Brückner (CDU) vorgeschlagen.