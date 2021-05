Die Fraktionen von SPD und CDU beantragen auf dem Wege der Dringlichkeit den Tagesord-nungspunkt Zukunft des Saturn-Standortes in Gelsenkirchen-Buer auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord am 27.Mai.2021 zu setzen.

Begründung: Mit großer Enttäuschung und Betroffenheit haben die Mitglieder der SPD- und CDU-Bezirksfraktionen Presseberichte zur Kenntnis nehmen müssen, nach denen die Elektronikkette Saturn eine Schließung ihrer Filiale in Gelsenkirchen- Buer zum 30.September.2021 in Erwägung zieht.

Dieter Kutzborski Fraktionsvorsitzender der CDU - Fraktion im Bezirk Gelsenkirchen-Nord

Foto: (@) CDU Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Da eine derartige Entscheidung gravierende nachteilige Konsequenzen für die Mitarbeiter sowie auch den Standort Buer mit sich bringt, beantragen die SPD und CDU-Bezirksfraktion hiermit gemeinsam im Rahmen der Dringlichkeit einen aktuellen Sachstandsbericht der Verwaltung zur aktuellen Situation des Saturn-Standortes in Buer. Insbesondere sollten auch Zukunftsperspektiven für eine weitere Nutzung der Immobilie in der buerschen City aufgezeigt werden.

Jürgen Köpsell Dieter Kutzborski

Vorsitzender SPD-Fraktion Vorsitzender CDU-Fraktion