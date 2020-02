Es soll tatsächlich eine Zeit gegeben haben, in der der Gemüse- und Obstverkauf, der Backwarenverkauf, der Fleisch- und Wust Warenverkauf, der Fisch- und Meeresfrüchteverkauf, dem jeweiligen Frischeverfall schuldend, die angebotene Ware vor Ort, von der Menge (Volumen) her, ausschlaggebend und sinnmachend relativierte wurde… Es galt damals das Prinzip: „Angebot, solange der Vorrat reicht!“ – Wenn dieser kalkulierte Tagesvorrat beim Händler schon vor Ladenschluss zu Ende war, wurde man freundlich auf den nächsten Tag verwiesen, an dem wieder frische Ware geliefert und angeboten wird…Aufgrund dieses Prinzips, auf das sich jeder Konsument (Verbraucher) einstellen konnte und es akzeptierte, gab es so gut wie keine Lebensmittel-Entsorgung (Vernichtung) wegen Überschuss, seitens der Produzenten und Anbieter … Infolge achteten auch privaten Haushalte, in dieser oben genannten Zeit, darauf, in überschaubaren Mengen zu kaufen und möglichst alles, bis auf den letzten Rest zu verwerten!

Was ist passiert? Haben wir nicht alle, mehr oder weniger maßgeblich an dieser „Schraube“ - mit Namen Maßlosigkeit - mitgedreht? Sind somit, neben den Produzenten und Anbietern, mitverantwortlich, für ein unvorstellbares Desaster und im höchsten Maße beschämendes Bild gegenüber den hungernden Menschen in viele Regionen unserer Erde? ... :`-(

„Die Europäische Kommission schätzt dass in der EU pro Person und Jahr 173 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen werden. Das macht insgesamt 88 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr. 53 % aller weggeworfenen Lebensmittel gehen dabei auf das Konto der privaten Haushalte.“ Quelle: google

Überfluss