Zur Stärkung von Handel, Gastronomie und Wirtschaft hat die SPD-Fraktion gemeinsam mit der CDU erfolgreich einen Antrag in den Haushalt eingebracht. Das Ergebnis lässt sich seit letztem Samstag in der Gelsenkirchener Innenstadt sehen.

Insgesamt 90.000 Euro wurden auf Initiative der SPD-Ratsfraktion in den Haushalt eingestellt, um

die Gastronomie mit den PopUp-Biergärten zu fördern, dadurch die Innenstadt zu beleben und

die Kaufkraft in Gelsenkirchen zu stärken. Schon bei den Haushaltsberatungen ist die Idee gereift,

Kunst und Kultur noch stärker in den PopUp-Biergärten zu verankern: „Die PopUp-Biergärten sind

ein Gewinn für unsere Stadt, sie beleben die Innenstädte und binden Kaufkraft.

Mit den Biergärten und dem neuen Open-Air-Kino konnten wir Kunst und Kultur in unseren Innenstädtenweiter stärken. Unser Ziel ist es, den Freizeitwert in den Zentren zu steigern. Das Open-Air-Kinound die PopUp-Biergärten tragen definitiv dazu bei“, so Lukas Günther, stellvertretender

Fraktionsvorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion.

Am vergangenen Freitag fand dieses open air Kino auf dem Heinrich-König-Platz nun zum ersten

Mal statt. Bis zum 11.September 2021 heißt es künftig donnerstags bis samstags zum Einbruch

der Dunkelheit „Film ab!“ für 90 Kinobesucher/innen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen konnten, dieses Highlight für Gelsenkirchen zu

realisieren“, zeigt sich Lukas Günther begeistert und führt fort: „Die Besucherzahlen der

Eröffnungsveranstaltungen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot gerne

annehmen. So ist nicht nur ein toller kultureller Programmpunkt entstanden, welcher den

Heinrich-König-Platz weiterhin belebt.