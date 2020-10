Die Corona Krise ist nun schon seit gut 10 Monaten.

Viele Verbote – Bußgelder – Strafe um Strafen . Aber kommt man damit weiter ? Wie lange werden die Menschen das noch mit machen? Man sieht Menschen die Angst haben was zu sagen egal im welchen Bereich . Ob es im Krankenhaus – Bei der Polizei oder bei Ärzten sowie Anwälte . Es wurde mal gesagt „Die würde des Menschen ist unantastbar „ Aber die würde wird getreten . Von der Politik die meinen alles zu bestimmen. Man kann nur weiter kommen wenn man zusammen Arbeiten . Aber ich sehe und lese gewallt soll es so weiter gehen? Kindern bekommen gesagt wenn die keine Maske tragen dann sind die Schuld wenn der und der Stirbt das geht zu weit man kann nicht unseren Kindern so einen Misst erzählen.Man sollte auch mal über dinge reden was passiert noch weiter ? Auch in Berlin ist die Hölle los. Videos die im Umlauf wie die Polizei mit gewallt auf Menschen drauf gehen... Demokratie gibt es nicht mehr.