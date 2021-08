43 Schläge für die 18 Bahnen des Minigolf in Bulmke brauchten die Sieger des 2. Minigolfturniers der Bulmker SPD am Samstag, 21 August. Julian und Christian nahmen die Pokale und die Gutscheine für die Zoom-Erlebniswelt in Empfang. Eröffnet hatte das Turier der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns, der nicht nur in knappen Worten auf die Bedeutung der Bundestagswahl hinwies, sondern auch noch ein paar Bahnen mitspielte, bevor andere Termine anstanden.

Christian Zielaf, mehrfacher Europameister des Minigolf, nahm außer Konkurrenz teil, gab viele Tipps und absolvierte den Kurs mit nur 29 Schlägen.

Zur Stärkung ab es leckere Waffeln am Stiel, zubereitet von den befreundeten Falken aus Herne.

Wegen der Corona-Auflagen konnte das traditionelle Bulmker Parkfest auf der Wiesen neben dem Minigolfplatz zum zweiten Mal leider nicht stattfinden. Am Samstag, 5. September wollen die Bulmker Sozialdemokraten versuchen, ein Konzert mit Norbert Labatzki (Mr. Mamboo) am Ufer des Teichs durchzuführen. Wenn dies denn in 14 Tagen genehmigungsfähig ist.

Auf jeden Fall war es bei sonnigen Wetter ein äußerst spannender Nachmittag.

Die Bilder wurden von Juri Heinrich zur Verfügung gestellt!