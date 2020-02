Kapellenstraße in Schalke-Nord

Röttgen: Reinigungsintervalle verkürzen

„Ein gepflegtes Straßenbild sieht anders aus!“, kommentiert Peter Röttgen, Sprecher der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte, die optischen Eindrücke an der Kapellenstraße. „Verstopfte Sinkkästen und ungepflegtes Randgrün wirken wenig einladend auf die Bürgerinnen und Bürger, die diesen Straßenabschnitt passieren“, so Röttgen.

Trotz Mängelmelder-App und Kontrollen von GELSENDIENSTE sind diese Eindrücke leider immer noch ganz real. „Offensichtlich sind die Reinigungsintervalle hier viel zu lang bemessen und müssen dringend neu organisiert werden. Vielleicht kann das anstehende Frühjahr auch dazu genutzt werden, um neben dem obligatorischen “Frühjahrsputz“ die eine oder andere optische Aufwertung durch Neubepflanzungen des Begleitgrüns durchzuführen“, so Röttgen abschließend.