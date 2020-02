Der Bezirksvertretung Süd liegt ein Beschluss der Verwaltung zur Errichtung eines Kreisverkehres am Knotenpunkt Günnigfelder Straße, Nansenstraße sowie Am Dördelmannshof vor.

Dazu äußert sich der Ortsverein-Vorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der SPD-Fraktion Gianluca Bruno: „Der Bau des Kreisverkehrs am Knotenpunkt auf der Günnigfelder Straße steht kurz vor den Startlöchern. Für uns als Ortsverein wird nun eine langjährige Forderung in die Tat umgesetzt. Damit werden auch die Sichteinschränkungen und die damit verbundenen gefährlichen Situationen im Kreuzungsbereich der Vergangenheit angehören. Mit den neu geschaffenen Fußgängerüberwegen entfällt auch die derzeitige Lichtsignalanlage. Hinzu kommt, dass dank des Kreisverkehrs auch die Geschwindigkeit des Individualverkehrs in dem Bereich gedrosselt wird.“



"Lange für Baumaßnahme gekämpft"

Dazu die verkehrspolitische Sprecherin im Verkehrsausschuss Magret Schneegans: „Wir haben lange für die Baumaßnahme gekämpft und sind dankbar, dass wir uns nun auf der Zielgeraden befinden. Im Zuge des Umbaus werden zwei Behindertenstellplätze in der Nähe zum Haupteingang des Südfriedhofs realisiert. Auch die Bushaltestellen am Südfriedhof werden barrierefrei nach den aktuellen Vorgaben ausgebaut. Das ist ein gutes Gesamtpaket. Als beschlussfassendes Gremium werden wir als SPD-Fraktion der Maßnahme grünes Licht geben. So kann der Bau voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beginnen und nach derzeitigem Stand nach sechs Monaten Bauzeit zum Abschluss gebracht werden.“

Fraktionsvorsitzender Tobias Lang ergänzt weiter: „Des Weiteren ist es erfreulich aus der Vorlage entnehmen zu können, dass die Anwohnerinnen und Anwohner nicht mittels KAG-Gebühren an der Maßnahme beteiligt werden. Das ist nach dem Bekenntnis der schwarz-gelben Landesregierung für die Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge im Landtag eine gute Nachricht für die Menschen.“