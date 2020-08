Egal ob es Music - Theater - Kinos - Discos - Und viele andere Bereiche die Bald Weg sind . ES wird mehr und mehr Geld ins Ausland gesteckt Anstadt für die Bürger in Deutschland was zu machen dann Steht der 2te Lockdown an der nach meiner Meinung nichts dranne. Ist Angst wird mehr und mehr geschnürt .Aber eins ist Klar wir warten ab was die Demo in Berlin bringen wird.....