Unter der Überschrift „Laufend Erinnern“ möchte sich eine Arbeitsgruppe der Schalker Fan-Initiative im nächsten Jahr mit einem noch nicht erforschten Thema aus der Zeit des Nationalsozialismus in Gelsenkirchen beschäftigen: Ausgangspunkt der Geschichtsarbeit der Schalker Fan-Initiative ist eine Grabplatte auf dem Westfriedhof in Heßler mit den Namen von 14 Opfern der NS-Gewaltherrschaft.

Bekannt ist bisher, dass einige von ihnen dem NS-Krankenmord zum Opfer fielen, andere starben im Konzentrationslager, über einige Namen gibt es überhaupt kein Wissen. In der Nähe begraben liegen auch ein KZ-Opfer sowie zwei Mitglieder einer kommunistischen Widerstandsgruppe.

Wer waren diese Menschen und was war ihr Schicksal? Fragen wie diese wird die neu gegründete Arbeitsgruppe verfolgen und die Geschichten dieser Menschen erzählen. Als Kooperationspartner stellt das Institut für Stadtgeschichte den Schalker Forscherinnen und Forschern neben Archivquellen und Publikationen zum Thema auch seine Forschungserfahrung zur Verfügung.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe definieren ihre Arbeitsweise und den Zeitrahmen selbst – immer vom fachlichen Rat des Instituts für Stadtgeschichte begleitet. Die Ergebnisse der Forschung und Dokumentation werden als „Erinnerungsortetafel“ oder auch in einer Publikation vorgestellt. Der Titel der Arbeitsgruppe verweist schon darauf, dass dieses Projekt nicht das einzige bleiben soll.

Wer mitmachen möchte, wendet sich an Dr. Susanne Franke von der Schalker Fan-Initiative, E-Mail susanne@fan-ini.de, oder Sabine Kittel vom Institut für Stadtgeschichte, E-Mail sabine.kittel@gelsenkirchen.de.