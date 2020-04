Manfred Leichtweis: „Den schönen Worten müssen nun Taten folgen“

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Manfred Leichtweis, fordert den CDU-Ratsfraktionsvorsitzenden Wolfgang Heinberg auf, den schönen Worten in der Diskussion des Rates der Stadt am vergangenen Donnerstag, 02. April, zum Thema Integrationsrat nun auch Taten folgen zu lassen.



„Wer wie Herr Heinberg die Vision äußert, dass in fünf Jahren ein Integrationsrat nicht

mehr benötigt werde, da die volle politische Integration in den Kommunen für alle

ausländischen Einwohner erreicht sei, der muss auch allen ausländischen Mitbürgerinnen

und Mitbürgern das kommunale Wahlrecht zugestehen“, so der SPD-Politiker.

Bis jetzt war die CDU-Ratsfraktion für diesen Schritt nicht bereit.

Die Worte von Herrn Heinberg lassen hier jedoch eine geänderte Position erkennen. Daher fordert der SPD - Stadtverordnete nun Herr Heinberg auf, eine Resolution mit der Forderung der Einführung

des kommunalen Wahlrechts für alle ausländischen Einwohner einzubringen.

„Die Unterstützung der SPD-Ratsfraktion wäre ihm sicher“, so Manfred Leichtweis abschließend.