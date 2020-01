Auch wenn diese Diskussion schon ein paar Tage zurück liegt,

ist es von der Problematik her immer wieder brand neu ...

„Meine Oma ist `ne alte Umweltsau“

He Leute, Satire hat irgendwo auch seine Grenzen… wenn es darum geht, umweltbewusstes Verhalten Generationsübergreifend offen zulegen, ja darzustellen, von daher sollten diejenigen, die diesen Lied-Text und dessen Aussage zu verantworten haben, in sich gehen und nochmal darüber nachdenken!

Da ich tagtäglich, fast ausschließlich mit ÖPNV unterwegs bin, sehe

und erlebe ich viele Menschen – aller Altersgruppen – hautnah…

Von daher erlaube ich mir hier, meine Erlebnisse und Eindrücke, was das umweltbewusste Verhalten in unserer Gesellschaft angeht – möglichst satirefrei – von meiner ganz persönlichen Sicht her aufzuzeigen. Wie sollte es auch anders sein, gibt es auch, was dieses Thema angeht, Solche und Solche…

Ja, es gibt ältere Menschen, denen es schwer fällt aus alten Strukturen und Verhaltensweisen, zum Thema passend, auszubrechen und umzudenken! Sei es auf dem Sektor Individualverkehr, Konsumverhalten und bspw. der Müllvermeidung, agieren leider noch viele Menschen aus dieser Generation nach alten Denkmustern… Durch Aufklärung und Vorleben lässt sich da sicher noch etwas tun!

Wer jedoch mit offenen Augen unterwegs ist, so wie ich es überwiegend bin, kommt leider zu dem Schluss, dass, wenn es um den Anteil von Umweltsünden geht (individuellen ökologischen Fußabdruck), die Generation der „Alten“ keineswegs an der Negativ- Spitze rangiert…

Sind wir doch mal ehrlich; allein bei dem so Modernen und zugleich der Umwelt extrem schadenden to go Irrsinn und „fast food“ (Mc Donalds &Co), ist festzustellen, dass es ganz wenige Opis und Omis gibt, die man in diesen Ketten antrifft… und auf den Straßen und Plätzen, habe ich bis heute kaum jemanden aus dieser Generation mit einem Pappbecher oder Ähnlicem angetroffen! Das Online-Shoppen, mit all seinen diesbezüglichen Nebenwirkungen, wird doch überwiegend von der Jungen bis jüngeren Generation genutzt… Ein weiteres Beispiel dafür, ist die bundesweit agierende Firma „Lieferando.de“! Das Prinzip ist basierend auf „Essen auf Rädern“ angelegt, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die wiederverwendbaren Behältnisse bei „Essen auf Rädern“ (Transportbehälter, Teller und Schüsseln) bei der nächsten Lieferung zurückgenommen werden und sich somit in einem gesunden Kreislauf wiederfinden!

Auf die Möglichkeit, auf „Essen auf Rädern“ zurück zu greifen sind gerade alte oder kranke Menschen angewiesen… Ich frage aber, wer von uns, die wir weder alt, noch krank sind, hat es wirklich nötig (Ausreden findet man natürlich immer), den angebotenen Service von o.g. Unternehmen – vor dem Hintergrund der hier angesprochenen Problematik - in Anspruch zu nehmen??

Also Leute, nochmals darüber nachdenken; ob es tatsächlich Umweltsäue gibt und wenn ja, in welcher Altersgruppe diese überwiegend anzutreffen sind…!

HG PR Vettermann 12.01. 2020