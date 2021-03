Die Prionenkrankheit BSE versetzte Deutschland vor 20 Jahren in helle Aufregung. Sie hat tödliche Hirnschäden zur Folge und kann auch auf den Menschen überspringen, der dann an Creutzfeldt-Jakob erkrankt. Die Rinderwahn-Krise stürzte die deutsche Landwirtschaft in eine schwere Krise. Dann folgte die Vogelgrippe, das Influenza-A-Virus H7N9 sprang 2013 auf den Menschen über. Schnelle breiteten sich die Infektionen aus und hohes Fieber, Husten und Kurzatmigkeit forderte zahlreiche Todesopfer. Erst kürzlich schaffte auch der Vogelgrippevirus H5N8 das Überspringen auf den Menschen.

Nicht nur Rinder und Hühner werden unter unsäglichen Bedingungen in der industriellen Massentierhaltung gequält, die die Ausbreitung von hochinfektiösen Viren extrem begünstigt. Selbstverständlich sind auch Schweine betroffen, von denen alleine 26 Millionen in deutschen Ställen stehen. Das Pandemiepotential ist riesengroß, denn das unter Schweinen umgehende Virus H1N1 bildet neue Untertypen aus, die sich rasch verbreiten und auch auf den Menschen übergehen können. Vergangenes Jahr waren 10% der in einer Studie untersuchten Schweinezüchter mit dem Genotyp 4 infiziert. Eine Grippewelle blieb zunächst aus, da das Virus bisher nur vom Tier zum Menschen überspringt, aber nicht von Mensch zu Mensch. Das allerdings ist lediglich eine Frage der Zeit, da Viren ununterbrochen mutieren. Schon wurde festgestellt, dass das Virus gelernt hat, sich in den Zellen der menschlichen Atemwege zu vermehren und über Aerosole verbreitet werden kann. In Kanada hat sich im November 2020 erstmals ein Mensch mit dem Schweinegrippevirus H1N2 angesteckt, die Symptome waren glücklicherweise mild im Verlauf.

Während wir noch mit Covid-19 kämpfen, ist die nächste Viruswelle bereits im Entstehen begriffen. Zoonotische Krankheitserreger sind eine Geißel, der wir nicht entkommen können, solange es die Massentierhaltung gibt. Über sie wurden in den letzten Jahrzehnten bereits 16 Krankheiten auf den Menschen übertragen. Die Zahl der Krankheitsausbrüche hat sich im 21. Jahrhundert verdreifacht. Wir spielen Russisch Roulette, irgendwann wird ein Virus kommen, das nicht nur sehr ansteckend ist, sondern auch sehr tödlich. Dieses unkalkulierbare Risiko ist die Beibehaltung der tierquälerischen Massentierhaltung keinesfalls wert.

Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz fordert, mit der ethisch verwerflichen Massentierhaltung Schluss zu machen!

Anstatt immer mehr Tiere zusammenzupferchen muss die Landwirtschaft den Weg der Abstockung gehen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Am Wohl und der Gesundheit orientierte Bio-Haltungssysteme müssen zum Standard werden anstelle der tierquälerischen industriellen Haltung der konventionellen Tierhaltung.

