Gelsenkirchen. 92 Tage vor den Kommunalwahlen. Am Montag, den 15. Juni, luden die Gelsenkirchener Sozialdemokraten zur Pressekonferenz. Der Anlass: Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge und die stellvertretende SPD-Vorsitzende Heike Gebhard präsentierten erste Auszüge aus der SPD-Kampagne für den Kommunalwahlkampf. Welge und die Rats-Kandidaten treten unter dem Claim „Echt Welge“ und „Echt Gelsenkirchen“ an.



Eine Kampagne aus Gelsenkirchen für Gelsenkirchen

Der Ort für die Pressekonferenz war bewusst gewählt. In der ehemaligen Grundschule Paulstraße, in der seit vielen Jahren das AWO-Integrationszentrum beheimatet ist, wurde ein Plakatmotiv für die Kampagne aufgenommen. Nicht ohne Stolz führt die Gelsenkirchener SPD an, dass alles „made in Gelsenkirchen“ ist. Eine Kampagne mit Gelsenkirchener Gesichtern auf den Plakaten. Plakate die Gelsenkichener Geschichten erzählen. Und Erzähler, Designer und Macher, die aus Gelsenkirchen kommen. Ein bisschen Grenzerweiterung war dabei, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Kurzerhand wurde ein Essener und ein Castroper, qua Schalke Begeisterung, eingemeindet.

Welge präsentiert vier erste Schwerpunkte

„Wir werden noch nicht alles preisgeben. Es soll ja spannend bleiben“, verriet Welge zu Beginn, die nach Stationen als Büroleiterin im Deutschen Bundestag, als Dozentin an einer Polizeihochschule und als Erste Beigeordnete der Stadt Xanten, im Jahr 2011 nach Gelsenkirchener gekommen ist. Zunächst wurde die gelernte Juristin Nachfolgerin von Henriette Reker als Sozialdezernentin. 2016 wurde sie vom Rat der Stadt zur Kämmerin gewählt, 2019 zur Stadtdirektorin. Welge kündigte für die nächsten Wochen die ein oder andere Überraschung an und präsentierte ihre ersten vier Schwerpunkte.

Bildungscampus Gelsenkirchen

Mit der Errichtung eines interdisziplinären Bildungscampus, der die Arbeitswelt auf eine ganz neue und innovative Weise vernetzen soll, will Welge menschliche Potentiale ermitteln, berufliche Bildung anders definieren und Arbeitgeber einbinden. „Junge Menschen sind das Potential jeder Gesellschaft. Wir müssen sie qualifizieren und motivieren in Gelsenkirchen zu arbeiten und zu leben“, führt Welge dazu aus und ergänzt: „Als Oberbürgermeister-Kandidatin führe ich bereits erste Gespräche, um diese Option baulich, räumlich und personell auszuloten.“

Arbeitsplatzoffensive nach Corona

Als Leiterin des städtischen Corona-Krisenstabs hat Welge die Lage seit Beginn der Pandemie fest im Blick. Jetzt, wo sich „die gesundheitliche Lage zumindest vorübergehend etwas beruhigt“ habe, möchte Welge vor allem die Corona-Folgeerscheinungen bestmöglich abfedern. „Nach vielen Jahren des konjunkturellen Hochs hat Corona eine Schneise in die Arbeitswelt geschlagen“, führt die 57-jährige dazu aus und betont „das Konzept, an dem wir arbeiten ist partizipativ. Ich will Unternehmen, berufliche Verbände, Lehrende, Gewerkschaften und die Stadt genauso einbinden, wie die Bürgerinnen und Bürger.“ Mit Mut will Welge neue Wege gehen und mit kleinen Zellen, die sich unter einem übergeordneten Dach vernetzen, agieren. Die ersten Analysen seien erstellt und Bedarfe und Möglichkeiten ermittelt, führt die Oberbürgermeister-Kandidatin aus.

Integration durch klare Regeln

Den dritten Schwerpunkt legt Welge auf Integration. Für ein freundliches und friedliches Miteinander seien gegenseitige Akzeptanz, das Kennenlernen und Verstehen der unterschiedlichen Welten, aber ebenso Regelkonformität und ein gesellschaftlicher Konsens darüber, was Miteinander erfordert, elementar. Die Juristin legt dabei einen besonderen Wert auf die „Einhaltung der Rechtsordnung als Grundlage unseres Staatsverständnisses und auf die Verständigung einer gemeinsamen Werteplattform.“ Um Integration dialogisch zu ermöglichen, möchte Welge Formate wie „Gelsenkirchen. Wir. Müssen reden“ oder die Präventionsräte stärken und weiter ausbauen.

Perspektivdebatte: Wie sehen unsere Innenstädte in 20 Jahren aus?

Als letzten Schwerpunkt nennt Welge eine Debatte über die Zukunft der Stadtzentren. Es sei „Zeit sich mit Kraft und Engagement der Frage zu widmen, wie unsere beiden Innenstädte in 20 Jahren aussehen“. Einig sei man sich, dass die Zentren lebendig und einladend sein sollten. Jedoch erfordern das Online-Kaufverhalten, Corona und die geringe Kaufkraft neue Konzepte. Wohnraum, Einzelhandel, Freiberufler und nachbarschaftsverträglicher Gastronomie gelte es zusammenzudenken.

Wahlkampf in Zeiten von Corona

Dass die Corona-Situation die Gelsenkirchener Genossen vor Herausforderung stellt, betont Heike Gebhard abschließend. Noch sei unklar, welche Wahlkampfformate angesichts der Schutzverordnungen durchführbar seien. Neben der gewohnten Plakatierung seien jedoch viele neue Formate in der Planung. Zudem würde ein besonderer Schwerpunkt auf den Online-Wahlkampf gelegt werden. Die Partei sei nach dem langen Corona-bedingten Stillstand jedoch hoch motiviert und stehe für den Wahlkampf in den Startlöchern.