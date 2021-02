Am Samstag den 27.02.2021 hat sich in Gelsenkirchen ein eigener Kreisverband der Partei Mensch Umwelt Tierschutz ( Tierschutzpartei ) gegründet. Damit soll für die schon laufende politische Arbeit eine verbesserte organisatorische Grundlage geschaffen werden.

Die Wahl der verschiedenen Funktionsträger des Kreisverbandes Gelsenkirchen ging zügig und einstimmig vonstatten. Zwei Bewerber konnten sich per Telefon zuschalten. Die Kandidaten erläuterten ihre politische Agenda und umrissen ihre konkreten Vorhaben, die im Rahmen des neuen Kreisverbandes umgesetzt werden sollen.

Die 1. Kreisvorsitzende Gabriele Etgeton sieht vor allem beim Wildtierschutz Möglichkeiten, mit anderen Organisationen zu kooperieren und aktiv gegen die Hobbyjagd vorzugehen.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Jörg Etgeton legt den Schwerpunkt seiner Arbeit auch weithin auf den Bereich Umwelt-, Klimaschutz und erneuerbare Energien in dem die Stadt Gelsenkirchen noch viel zu verbessern hat.

Kreisgeneralsekretärin Iris Sczendzina seit mehreren Jahren aktiv im praktischem Tierschutz engagiert, sieht akuten Handlungsbedarf bei den Stadttauben, Haus- und Heimtieren.

Beisitzer Mario Bochtler, engagiert sich seit vielen Jahren gegen die Massentierhaltung, Tiertransporte und industrielle Schlachtung in Nordrhein Westfahlen.

Nach Abschluss des Wahlteils ging die Sitzung anschließend über zur politischen Diskussion aktueller Herausforderungen wie beispielsweise der Coronakrise. Es zeigte sich, dass weitestgehende Einigkeit herrscht über die Ursachen der Pandemie, den notwendigen Umgang mit den Einschränkungen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Zukunft.

Der Kreisverband Gelsenkirchen der Tierschutzpartei stellt sich wie folgt zusammen:

1. Kreisvorsitzende: Gabriele Etgeton

2. Kreisvorsitzender: Jörg Etgeton

Kreisschriftführer: Sebastian Stopper

Kreisschatzmeisterin: Renate Gerdsmeier

Kreisgeneralsekretärin: Iris Sczendzina

Beisitzer: Mario Bochtler

Die Position des Kreisgeschäftsführers und die der Kassenprüfer werden zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden.

