Vertreter von vier Parteien haben das „Bündnis für Fairness, Respekt und Toleranz im Kommunalwahlkampf“ mit ihrer Unterschrift besiegelt.

Kurzfristig war auch die FDP dazu eingeladen worden. Anfangs hatten sich die Initiatoren nur an Parteien gewandt, die derzeit im Rat der Stadt Gelsenkirchen vertreten sind. Stellvertretend für den FDP-Kreisvorsitzenden Dr. Marco Buschmann nahm die Ehrenvorsitzende Anne Schürmann an der Unterzeichnung teil.

„Ich kann das, was hier formuliert ist, voll unterschreiben“, sagte sie. „Ich bin glücklich, heute dabei zu sein, weil mir dieses Anliegen so wichtig ist.“

Nach der Unterzeichnung des Bündnisses durch Markus Töns (SPD), Sascha Kurth (CDU), Adrianna Gorczyk (Bündnis90/Die Grünen) und Anne Schürmann (FDP) gab es viel Lob für die Initiative von Judith Neuwald-Tasbach (Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen), Heiner Montanus (Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid), Markus Pottbäcker (Stadtdechant der Katholischen Kirche Gelsenkirchen) und Mark Rosendahl (Geschäftsführer der DGB-Region Emscher-Lippe).

Politik wird in die Pflicht genommen

„Sie nehmen uns als Politik in die Pflicht“, sagte Adrianna Gorczyk. „Das macht dieses Bündnis noch einmal wertvoller, als wenn wir es allein geschlossen hätten. Die Inhalte der Selbstverpflichtung sind gerade bei uns in Gelsenkirchen enorm wichtig.“

Auch Sascha Kurth und Markus Töns bedankten sich herzlich für die Initiative. „Dieser Impuls von außen macht noch einmal deutlich, dass es im politischen Diskurs um Inhalte gehen muss“, so Kurth. „Die Wahlkampfzeit ist eine Hoch-Zeit der Demokratie.“

Markus Töns: „Wir haben unterschiedliche Ansichten, das gehört zu politischen Auseinandersetzungen dazu. Aber es geht darum, dass wir in den Grundsätzen zusammenhalten.“

„Politischer Streit ist ein grundlegender Bestandteil von demokratischen Prozessen. Vor dem Hintergrund sozialer und globaler Herausforderungen ist es wichtiger denn je, politische Entscheidungen kontrovers zu diskutieren. Dabei ist es das Ziel, zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Wir befürchten und erleben, dass es heute oft anders ist: Da orientieren sich Auseinandersetzungen nicht an Sachfragen. Prinzipien des respektvollen Umgangs werden gezielt missachtet. Die Sprache ist menschenverachtend. Wo das passiert, hat der politische Streit seine konstruktive Kraft verloren,“ betonte Heiner Montanus in seinen Begrüßungsworten noch einmal deutlich den Anlass für diese Initiative. „Weil unsere Stadt und unsere Gesellschaft den politischen Streit brauchen, der die Demokratie und die Demokraten stärkt.“