Mit Rolf Mützenich wird am Samstag, 26.September. 2020, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion zu Gast in Gelsenkirchen sein und Karin Welge im Wahlkampfendspurt auf der Hochstraße in Buer zu unterstützen.

Los geht es um 12:30 Uhr an der SPD -Wahlkampfhütte auf der Hochstraße Ecke Nienhofstraße.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen an den Terminen teilzunehmen und mit Karin Welge das persönliche Gespräch zu suchen.