Gelsenkirchen. Silke Ossowski, ASF-Unterbezirksvorsitzende und Leiterin der SGK - Seminare der Montagmorgenschulung lädt am Montag, den 04.Oktober.21 in die AWO-Schalke, Begegnungszentrum, Grenzstr.47 ab 10:00 Uhr zur Montagmorgenschulung für Frauen ein.

Referent ist Herr Thomas Richter, Abteilungsleiter des Referates öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gelsenkirchen.

Thema der Veranstaltung:

Der kommunale Ordnungsdienst (KOD)- wie ist er aufgestellt -Unterschiede der Zuständigkeiten von KOD und Polizei und konkretes Handeln in Gelsenkirchen Silke Ossowski: „Die Bürgerinnen und Bürger bewegt vielfach die konkreten Situationen in den Stadtteilen und Quartieren und immer wieder stellt sich die Frage, wie sind die jeweiligen Zuständigkeiten gegliedert.

Was sind die konkreten Aufgaben des KOD und wofür ist originär die Polizei, als hoheitlicher Gewährsträger, gefordert.

Wir wollen nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern mit Herrn Richter vom Referat öffentliche Sicherheit und Ordnung auch diskutieren, wie wir gemeinsam in Gelsenkirchen für bessere Kommunikation und Lösungsansätze sorgen können.

Interessierte Frauen sind herzlich eingeladen