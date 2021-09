Gelsenkirchen. Die vom Rat der Stadt eingesetzte Findungskommission unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Karin Welge hat sich im Bewerbungsverfahren um die Position des Vorstands für Wirtschaftsförderung, GELSENDIENSTE, Recht und Ordnung, Bürgerservice nach der Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber mehrheitlich auf einen Personalvorschlag verständigt.

Dem Rat der Stadt soll demnach in seiner Sitzung am 30. September 2021 Simon Nowack zur Wahl des neuen Beigeordneten vorgeschlagen werden.

Simon Nowack ist derzeit als Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und IT bei der Stadt Schwelm tätig. Zuvor war er sieben Jahre lang bei der Düsseldorfer p.p.m. personalberatung GmbH in Düsseldorf beschäftigt – zuletzt als Leiter des Profitcenters Öffentlicher Dienst/ Kommunale Unternehmen.

Der 36-Jährige Wittener ist verheiratet und hat einen Sohn.