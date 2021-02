Günter Wagner, Facharzt für Allgemeinmedizin und AUF Gelsenkirchen äußert sich in einem aktuellen Leserbrief an die WAZ:

Die Medien sind voll von Beschwerden, was das Impfen betrifft: Die alten Leute kommen mit dem Anmeldevorgang nicht klar; die Leitungen sind dauernd belegt, überlastet usw. Ich kann hier nicht alle Beschwerden aufführen. Kurzum: Es herrscht ein heilloses Durcheinander. Dieses Chaos wäre nicht entstanden, wenn man den Vorschlägen von vielen Ärzten gefolgt wäre. Nämlich, die Ärzte (niedergelassene, Krankenhausärzte, Betriebsärzte usw.) von Anfang an in die Impfstrategie miteinzubeziehen, statt aufwändige, sehr teure, bürokratische Impfzentren aufzubauen.

Wir Ärzte kennen nämlich unsere Patienten und haben kurze Wege für die Älteren. Sofortige Änderung der Impfstrategie notwendig!