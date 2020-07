OB-Kandidatin Karin Welge auf Consol Auf Einladung der beiden Bismarcker Stadtverordneten Nezahat Kılınç und Manfred Leichtweis besuchte die OB-Kandidatin der SPD, Karin Welge, am Freitag 03. Juli 2020 das Consolgelände. Erste Anlaufstelle war die Geschäftsstelle des Forums 2000 Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord. Danach ließ sich Karin Welge durch Gelsensport über die neuesten Entwicklungen auf der Trendsportanlage informieren, besuchte den Boules Club Buer und beendete ihre Besichtigung bei den Bergleuten des Initiativkreises Bergwerk Consolidation e.V., die ihr die beiden Maschinenhäuser auf Consol zeigten.

Karin Welge: „Ich bin beeindruckt von dem, was hier auf Consol an erfolgreichem Strukturwandel erlebbar ist.“

Besonders begeistert war die OB-Kandidatin von dem ehrenamtlichen Engagement der Menschen vor Ort. „Hier auf Consol wird in guter Bergwerkstradition Hand in Hand gearbeitet und mit viel Einsatz Tolles bewegt“, so Karin Welge. “Die Entwicklung auf dem Consolgelände geht weiter und ich freue mich schon darauf, bei einem meiner nächsten Besuche die neuen, erweiterten Trendsportanlagen nutzen zu können. Die Summe von 700.000 Euro steht dafür bereit“. Nezahat Kılınç und Manfred Leichtweis sind begeistert von ihrer OB-Kandidatin: „Sie kam mit frischem Wind und ist mit Empathie auf die Menschen in Bismarck zugegangen“.