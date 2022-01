Gelsenkirchen/Resse: Bereits im Koalitionsvertrag haben SPD und CDU festgelegt, die Anzahl der Bäume in Gelsenkirchen perspektivisch nachhaltig und merklich zu vergrößern. Hierzu sollen jährlich fortlaufend mindestens 1000 zusätzliche Bäume neu gepflanzt werden.

Gelsenkirchen. So haben die Koalitionsparteien gemeinsam mit der Fraktion der Grünen auch in diesem Jahr 100.000,-€ zur Förderung privater und öffentlicher Anpflanzungen eingestellt.

Erste Ergebnisse finden sich bereits im Stadtgebiet. In der vergangenen Woche nahmen die Sozialdemokrat/innen verschiedene Standorte in Augenschein. So beispielsweise in der Resser Mark, nahe der Feuerwache.

Olaf Bier, Stadtverordneter für die Resser Mark, zeigt sich erfreut: „Dass die Fläche am Knabenbach die vorher schlicht als großes Loch zu bezeichnen war, nun mit mehreren hundert Setzlingen bepflanzt wurde, ist eine tolle nachhaltige Aufwertung des Gebiets.“

Manfred Leichtweis, Vorsitzender des Umweltausschusses fügt hinzu: „Ein paar hundert Meter weiter in Bismarck, sind weitere Erfolge des 1000-Bäume Projektes zu sehen. Ganz gleich, ob eine Fläche mit Setzlingen oder einzelne schon gewachsene Bäume gepflanzt werden, das Ergebnis zählt und zu diesem tragen wir Schritt für Schritt und Jahr für Jahr bei.“

Ute Libuda, Stadtverordnete und Mitglied im Umweltausschuss: „Dass Gelsenkirchen mit rund 17 Quadratmetern Grünfläche pro Einwohner/in in Deutschland auf Platz 7 liegt, ist auch ein Ansporn für uns. Mit 1000 neuen Bäumen in jedem Jahr, sorgen wir dafür, dass diese Lebensqualität auch künftigen Generationen erhalten bleibt.“