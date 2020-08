Als Podcast werden Serien von abonnierbaren Hörbüchern und Gesprächen über das Internet bezeichnet. Die SPD Gelsenkirchen startet nun mit ihrem eigenen Podcast-Format und präsentiert vielfältige Angebote auf dem eigenen Podcast-Kanal. Besonders beliebt: Das ausgiebige und sehr persönliche Interview mit Oberbürgermeister Frank Baranowski, der nach 16 Jahren im Amt nicht erneut kandidiert.

Taner Ünalgan, Sprecher der SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen für digitale Entwicklung und die vernetzte Stadt, freut sich über das große Interesse: „Ein Podcast ist ein vergleichsweise junges Medium, aber längst nicht nur für junge Menschen. Für uns ist es sehr wichtig, die Schwelle, sich mit uns und unseren Themen auseinanderzusetzen, so niedrig wie möglich zu halten. Hier ist ein Podcast ein guter Weg. Wer wissen will, wofür die SPD in Gelsenkirchen steht und was sie in den kommenden fünf Jahren erreichen möchte, kann es sich nun ganz bequem anhören – beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit oder zuhause auf dem Sofa.“

Mit dem Wahlprogramm zum Hören leistet die Gelsenkirchener SPD auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Auf den Druck ihres Programmes hat sie nämlich verzichtet. „Das gedruckte Programm gibt’s auf individuelle Anfrage aber natürlich auch. Angefangen mit dem Wahlprogramm als Hörbuch, über interessante Interviews bis hin zu themenspezifischen Beiträgen, steht eines fest: Unsere Inhalte können sich hören lassen!“, findet Ünalgan.

„Die große Resonanz allein in den ersten Tagen hat uns dann doch noch einmal überrascht und freut uns natürlich sehr“, fügt Moderator Christof Großheim hinzu. „In den kommenden Wochen und auch über die Wahl hinaus lassen sich auf unserem Kanal „wir in Gelsenkirchen“ noch so manche spannenden, dabei informativen und auch unterhaltsamen Beiträge entdecken.“

Der Podcast-Kanal der SPD findet sich auf Plattformen wie „Apple Podcast“, „Spotify“ und allen gängigen Podcast-Portalen.

