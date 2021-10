Am Samstag. 23. Oktober. 2021 hat der Unterbezirksparteitag der SPD Gelsenkirchen Christin Siebel, Vorsitzende der Falken Gelsenkirchen, und Sebastian Watermeier, Mitglied des Landtags, als Kandidat*innen für die Landtagswahl 2022 aufgestellt. Christin Siebel darf die SPD erstmals im neu zugeschnittenen nördlichen Wahlkreis vertreten, der bei der kommenden Wahl auch Teile Gladbecks umfasst. Sebastian Watermeier vertritt weiterhin den südlichen Wahlkreis.

„Wir haben mit Christin Siebel und Sebastian Watermeier die beiden besten Kandidat*innen für dieses Amt am Samstag aufgestellt. Beide bringen große Kompetenz in der Landespolitik und ein breites Netzwerk in unserer Stadt mit“, freut sich Anna-Lena Karl, Vorsitzende der Jusos Gelsenkirchen über die Entscheidung der Partei.

Sebastian Watermeier vertritt weiterhin den südlichen Wahlkreis.

Foto: SPD- Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Besonders erfreut zeigen sich die Jusos über die Aufstellung von Christin Siebel, „die als

Gewerkschaftssekretärin und Vorsitzende der Falken eine starke Stimme für die

Gewerkschaften und die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt mitbringt.

Sebastian Watermeier verbindet darüber hinaus als AWO Co-Vorsitzender generationenübergreifend sozialdemokratische Inhalte“, so Anna-Lena Karl abschließend.

Die SPD Gelsenkirchen hat am Samstag außerdem einen neuen Vorstand gewählt und ist der Forderung der Jusos nach einem städtischen Antisemitismusbeauftragten gefolgt.