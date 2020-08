Sie haben Fragen an AUF und wollen die Kandidaten selbst kennen lernen? Die beste Gelegenheit dazu ist der Samstag, 8.8.2020. An diesem Tag ist das Spitzentrio von AUF Gelsenkirchen - Jan Specht, Celina Jakobs und Monika Gärtner-Engel in verschiedenen Stadtbezirken vor Ort. Wer die AUF-Politiker live erleben will, ist mit seinen Fragen und Anliegen herzlich willkommen. Das Team für heiße Eisen steht Rede und Antwort. AUF plant einen fantasievollen, basisnahen Wahlkampf.

Spitzenkandidat Jan Specht fordert angesichts des dramatischen Einbruchs der Kommunal-Finanzen einen Schuldenschnitt und eine Besteuerung von Großkonzernen und Superreichen. Celina Jacobs, 19 Jahre, ist die jüngste Kandidatin und aktiv in der MLPD-Jugendorganisation REBELL und Mit-Initiatorin der Fridays-for-Future-Proteste in Gelsenkirchen. Sie will vor allem Jugendliche dafür gewinnen, sich stärker für die Rettung der Umwelt und des Klimas vor Profitinteressen einzusetzen. Monika Gärtner-Engel steht dafür, ihre 20-jährige Erfahrung als Vorkämpferin für einen mutigen Politikstil im Generationswechsel weiterzugeben.

Es gibt vieles, was den Menschen in den Bezirken auf den Nägeln brennt. Das ist der hohe Durchschnitt der Kinderarmut - in Gelsenkirchen offiziell bei "nur" 42%, in Rotthausen allein bei 50%. Was ist notwendig, um Kindern und der Jugend die besten Chancen für ihre Zukunft zu geben? Arbeitsplätze und Umweltschutz sind kein Gegensatz, AUF steht Rede und Antwort, warum das zusammen gehört. Was tun zur Stärkung des Protests gegen die Verbrennung der angeblich so harmlosen Ölpellets, dazu hat AUF einen klaren Standpunkt. Mieterfragen sind Thema, sie betreffen die Luxusrenovierungen einiger großer Wohnungskonzerne. Auch die Schulöffnung und Regelbetrieb in den Kitas unter Corona-Bedingungen ohne ausreichend pädagogisches Personal sind Fragen, zu denen die BürgerInnen in den Stadtteilen die Positionen von AUF erfahren und mit den Kandidaten diskutieren können.

Los geht es mit dem Auftakt um 10 Uhr in Erle an der Cranger Str. 221 vor der Sparkasse, AUF Bezirk Ost ist bis 12 Uhr mit einem Stand dort vertreten.

Um 11 Uhr ist das Team in Rotthausen an der Karl Meyer Straße 7, auf der Höhe von NORMA. AUF Bezirk Süd ist ab 10.30 Uhr an einem Infostand vor Ort.

Die nächste Station des Spitzentrios ist um 12 Uhr in Gelsenkirchen-Horst. Los geht es mit Kundgebung und Diskussion an der Essener Str. / Ecke Buerer Straße (ehemals Gatenbröcker). Danach geht es mit dem Bezirk AUF West zur Essener Straße Ecke Industriestraße (vor Deichmann), anschließend führt ein Straßenumzug durch die Industriestraße Richtung Markenstraße. Für alle Wahlhelfer und solche, die es werden wollen, gibt es um 14 Uhr mit dem Bezirk West ein Mitbring-Picknick am Bistro der Horster Mitte mit Ausblick auf weitere Wahlkampfaktivitäten.

Das Spitzentrio wird um 13 Uhr in Buer auf der Hochstraße / Ecke Springemarkt erwartet, um die Positionen von AUF zu erläutern. Ab 11.30 Uhr ist der AUF Bezirk Nord dort mit einem Stand vertreten.

Letzte Station des Spitzentrios ist GE-City, um 14 Uhr auf dem Neumarktplatz in der Bahnhofstraße. Sie können AUF Bezirk Mitte am Infostand dort ab 12 Uhr antreffen.

Damit wird der AUF Wahlkampf eröffnet – der Startschuss für viele weitere Aktionen. Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit, überzeugen Sie sich selbst – und werden Sie mit AUF aktiv. Mehr unter www.auf-gelsenkirchen.de.