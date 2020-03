Systemrelevant – ein Begriff, der in Zeiten der Corona-Pandemie und seinen Folgen eine nochmals neue Bedeutung (Dimension) erlangt… Alle Personen, innerhalb wichtiger Berufsgruppen und deren Arbeit für die Allgemeinheit, werden ganz plötzlich - wie erstaunlich - auf diese Stufe erhoben… Arbeiten und Dienstleistungen, die vordem innerhalb der gesellschaftlichen Werte-Skala eher die hinteren Ränge belegt haben, haben nun, im Zuge von nötigen staatlichen Reglementierungen einen Sonderstatus! Menschen, die zum Wohle bzw. zur Sicherheit von uns allen ihren Dienst tun und dabei von der Entlohnung her am unteren Ende des gesellschaftlichen Werte-Denkens stehen, werden nun als relevant, systemstützend bevorzugt eingestuft und gesehen… Stars und Großverdiener, wie bspw. aus Wirtschaft, Sport und Kultur, die vordem von vielen von uns als relevant eingestuft wurden – für welches fragwürdige System auch immer – erlangen hier plötzlich keinen Sonderstatus mehr!! Wie ich finde, sollte dieses in Zukunft – dringend – zu einem UMDENKEN auf allen Ebenen innerhalb unserer Gesellschaftsform führen! Menschen, die nicht nur in Krisenzeiten wie dieser, Dienst am Menschen tun, wie bspw. medizinisches Personal, Kranken- und Altenpfleger, Feuerwehr und Polizei, Einsatzkräfte, Lehrpersonal und Kindergarten-bedienstete, sollte ab sofort dieser besondere Status eingeräumt bleiben! Und darüber hinaus muss es sich auch in der Entlohnung dieser wahrlich gesellschaftlich wichtigen Arbeiten widerspiegeln!! Hierzu bedarf es, neben dem Korrigieren unseres bisherigen in der Gesellschaft tief verankerten – schrägen - Werte-Denkens, einer rigorose Umverteilung allem; insbesondere staatlicher und halbstaatlicher Finanzen und Finanzierungsmitteln, Subventionen etc.!! In diesem Zusammenhang möchte ich hier noch betonen, ich bin kein Steuer- bzw. Finanzexperte, bin mir aber ziemlich sicher, dass diese längst fällige Maßnahme so gut wie keine Mehrkosten erfordert und alles rein durch eine von uns allen, von Geist und Vernunft gesteuerte und getragene Umverteilung möglich sein kann, möglich sein wird!!

gez. Paul Roland Vettermann