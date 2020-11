In seiner Fraktionssitzung hat die SPD-Bezirksfraktion Süd Gian Luca Bruno als neuer Fraktionsvorsitzender einstimmig gewählt. Als sein Stellvertreter wurde Tobias Lang, ebenfalls einstimmig, gewählt. Somit sind die Weichen für nächste Legislaturperiode in der Fraktion gestellt.

„Für das Vertrauen der Fraktion bedanke ich mich herzlich, so Gian Luca Bruno und ergänzt weiter: „Nun beginnt die Arbeit. In den letzten sechs Jahren haben wir im Bezirk Süd vieles angestoßen und auf dem Weg bringen können, auch wenn noch große Herausforderung auf uns warten. Diesen Kurs werden wir nun gemeinsam mit den demokratischen Parteien im Gremium fokussieren und weiter fortführen.“

Tobias Lang: „Als Tandem wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere den jüngeren Menschen, im Bezirk gezielter ansprechen und zeigen, dass die Arbeit der Bezirksvertretung äußerst spannend sein kann. Dazu werden wir in der Fraktion neue Wege der Kommunikation gehen, um unsere Inhalte ansprechender zu vermitteln.“

Die SPD – Fraktion wird keinerlei Kooperation oder Koalition für die Legislaturperiode 2020 bis 2025 eingehen. Sie streben eine breite Mehrheit mit den demokratischen Stimmen im Gremium an.

Bezüglich der Bezirksbürgermeisterwahl und dessen Stellvertretung bewahren die SPD- Fraktion die demokratischen Prinzipien und setzen einen gemeinsamen Vorschlag mit der zweit stärksten Fraktion, nämlich der CDU, auf.

Dabei soll Thomas Fath von der SPD zum Bezirksbürgermeister und Lothar Jacksteit von der CDU zu dessen Vertreter gewählt werden.

Die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung - Süd findet am Dienstag. 17. November im Gelsenkirchener Wissenschaftspark Munscheidstraße 14 statt. Sitzungsbeginn ist 17:00 Uhr.